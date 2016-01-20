Президент федерации футбола Франции назвал Бензема «ослом»

Президент федерации футбола Франции Ноэль Ле Грэ прокомментировал поведение нападающего "Реала" Карима Бензема, который недавно был отстранен от выступлений за национальную команду.

"Возможно, мне не следовало так рьяно защищать Бензема. Но он мне нравится, и я считаю, что каждый имеет право на ошибку. Везде можно встретить как хороших людей, так и плохих: в сфере образования, в бизнесе, да где угодно. Бензема рос в очень плохой среде, и в этой ситуации проявилась его глупость. Он повел себя как осел. Хотя я не думаю, что нравоучения здесь как-то помогут", — сказал Ле Грэ.

Напомним, что футболист понес наказание после того, как была доказана его причастность к делу о шантаже полузащитника "Лиона" Матье Вальбуэна.