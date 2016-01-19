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  • Гарсия: «Не буду слушать никаких предложений. Мне хорошо в «Зените»

Гарсия: «Не буду слушать никаких предложений. Мне хорошо в «Зените»

19 января 2016, 23:33
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Полузащитник «Зенита» Хави Гарсия рассказал о своей преданности клубу и поделился ожиданиями от матчей 1/8 финала Лиги чемпионов против «Бенфики».

– Весной нам предстоят три сложных месяца, за которые мы должны исправить ситуацию в чемпионате России, а в Лиге чемпионов у нас есть очень хорошие шансы выйти в четвертьфинал.

– Одна из главных тем января – трансферный рынок. Практически про всех легионеров «Зенита» в прессе уже были какие-то слухи, про вас – ничего. Не обидно?

– Да нет, конечно. Мне все нравится в «Зените». И даже если кто-то и попытается сделать какое-то предложение, я не буду их слушать. Мне здесь хорошо.

– С другой стороны, в «Зените» уже есть первый новичок, и он играет на вашей позиции.

– Я думаю, это хорошо для команды. Да, мы сильны, но нам нужны новые футболисты. Мы выступаем в трех турнирах, впереди много матчей, а это значит, что и игроков должно быть достаточно. А Маурисио легионер, конечно, но это хороший легионер. И он приходит, чтобы помочь.

– «Бенфика» – опять наш соперник и ваш бывший клуб. Что скажете?

– Для меня, Витцеля, Гарая это, конечно, будут особенные матчи. Отличный стадион, хорошие болельщики, сильный соперник. Но это будет плей-офф, так что теперь будет тяжелее. Нам нужно быть готовыми. «Бенфика» в последние два-три месяца играет очень хорошо.

– Все говорят, что второй матч на «Петровском» – это преимущество.

– Да, это преимущество, но только если мы добьемся хорошего результата на выезде. Никакой разницы, где пройдет второй матч, если мы приедем в Лиссабон и проиграем там 0:3. Так что нужно быть готовыми к первой же встрече, добиваться результата уже там. И тогда свое поле действительно может нам помочь, – сказал Гарсия.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Хави Гарсия
Комментарии (1)
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Aztec58
1453241288
Ага, нас и здесь неплохо кормят (с)
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