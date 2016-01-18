Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Зенит» рассматривает Жезуша на замену Виллаш-Боашу

    У руля петербургского «Зенита» может стать главный тренер лиссабонского «Спортинга» Жорже Жезуш.

    Сообщается, что боссы российского клуба настроены найти португало- или испаноговорящего тренера, который не испытал бы проблем в общении с легионерами клуба.

    По информации источника, Жезуш является одним из главных кандидатов на должность. Действующее соглашение специалиста со «Спортингом» рассчитано до июня 2018 года, однако в контракте нет обязательств по выплате неустойки при досрочном прекращении сотрудничества.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.01.2016 18:22
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +118

      Лыков 18 января 2016, 23:24

      Иностранцев надо сажать на бонусы и убирать оклад, или Дон Фабио не научил ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 18 января 2016, 19:22

      да хоть Папу Римского)
      Уже никто не спасет команду, у которой нет стержня.
      Кончился зенит. Подергается чуть-чуть и поплывет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70

      Schmitt 18 января 2016, 18:49

      надоели эти португальские специалисты

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      sky7all 18 января 2016, 18:38

      Бердыев топ!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 18 января 2016, 18:27

      А типа общение с русскими игроками в русском клубе уже никому не важно. Особенно в условиях лимита

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > gosproektikabinet 18 января 2016, 19:08

      Нет, игроков бы получше купили. Не за 60-ку евро, конечно, но парочка парней лямов под 25-30 были бы точно. И деньги бы свои отрабатывали, как НеМеСу, буквально

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 18 января 2016, 18:26

      Сомнительно.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11