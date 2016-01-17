Кузьмин: «На Евро-2016 задача минимум – выход из группы. Это даже не обсуждается»

Кишка тонка выходить с такими ослами
Защитник "Рубина" и сборной России Олег Кузьмин поделился мнением, чего ждать от команд в 2016 году.
– Каков потенциал этого «Рубина» и что ждать от команды в 2016 году?
– Понятно, что хочется быть как можно выше, но я думаю, что наше место – это борьба за еврокубки уже в этом сезоне. Потенциал для этого есть. Зацепиться можно, пусть и тяжело.
– Профессионально команда тянет на решение такой задачи?
– Профессионально она тянет, но не хватает людей, еще бы кого-нибудь прикупить. Маловато народу. Будем надеяться, что будет усиление. Конкуренция полезна и идет на пользу, а команда у нас молодая, поэтому это очень важный момент.
– С какими задачами отправитесь на Евро во Францию?
– На Евро-2016 задача минимум – выход из группы. Это даже не обсуждается. А дальше – как фишка ляжет.