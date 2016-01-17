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    Кузьмин: «На Евро-2016 задача минимум – выход из группы. Это даже не обсуждается»

    Защитник "Рубина" и сборной России Олег Кузьмин поделился мнением, чего ждать от команд в 2016 году.

    – Каков потенциал этого «Рубина» и что ждать от команды в 2016 году?

    – Понятно, что хочется быть как можно выше, но я думаю, что наше место – это борьба за еврокубки уже в этом сезоне. Потенциал для этого есть. Зацепиться можно, пусть и тяжело.

    – Профессионально команда тянет на решение такой задачи?

    – Профессионально она тянет, но не хватает людей, еще бы кого-нибудь прикупить. Маловато народу. Будем надеяться, что будет усиление. Конкуренция полезна и идет на пользу, а команда у нас молодая, поэтому это очень важный момент.

    – С какими задачами отправитесь на Евро во Францию?

    – На Евро-2016 задача минимум – выход из группы. Это даже не обсуждается. А дальше – как фишка ляжет.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    17.01.2016 10:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +118

      Лыков 17 января 2016, 12:42

      Кишка тонка выходить с такими ослами

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