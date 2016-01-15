Вагнер Лав: «Очень люблю Россию и живущих в ней людей»

Нападающий «Монако» Вагнер Лав признался, что надеется в будущем вернуться в Россию, где он провел девять лет, выступая за ЦСКА.

«Надеюсь, что в будущем я смогу вернуться в Россию и отыграть там еще несколько лет. Я на самом деле невероятно люблю эту страну и живущих в ней людей. Я был очень счастлив все те годы, которые там прожил.

Сейчас я хочу забить как можно больше голов в «Монако». Я очень счастлив, что передо мной появился новый вызов», – заявил Вагнер Лав.

Напомним, форвард выступал в составе ЦСКА в 2004–2012-м и в 2013-м годах. За это время он вместе с армейцами трижды становился победителем чемпионата России и один раз выигрывал Кубок УЕФА в 2005-м году.