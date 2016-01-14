Возвращение Мораты в «Реал» откладывается

Нападающий «Ювентуса» Альваро Мората не вернется в мадридский «Реал» в ближайшем будущем.

Соглашение 23-летнего испанца с итальянским клубом подразумевает возможность выкупа прав на игрока мадридским коллективом в течение трех сезонов, а сумма трансфера в таком случае составит 30 миллионов евро. Так как сегодня ФИФА ввела запрет на трансферы для «Реала», «сливочные» не смогут воспользоваться опцией выкупа прав на форварда.

В текущем сезоне Мората сыграл за «Ювентус» в 24 матчах, в которых забил три гола.

Напомним, что в расположение туринского клуба испанец перешел летом 2014 года.