«Крылья Советов» сохранят Яковлева и Бурлака как минимум до конца сезона

Защитник Тарас Бурлак и хавбек Павел Яковлев не покинут «Крылья Советов» этой зимой. Напомним, что оба футболиста играют в составе «крылышек» на правах аренды.

Пока остается неизвестным, где именно игроки продолжат карьеру по завершении сезона. Не исключено, что Яковлев останется в «Крыльях», а вот будущее Бурлака в самарском клубе под вопросом, так как клуб вряд ли «потянет» его контракт.

Напомним, что права на Тараса Бурлака принадлежат «Рубину», а Павел Яковлев связан контрактом со «Спартаком».