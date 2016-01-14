Кокорин и Воронин встретились в Германии

Форвард "Динамо" Александр Кокорин, находящийся в Германии на дополнительном медобследовании, встретился в Дюссельдорфе с бывшим игроком бело-голубых и сборной Украины Андреем Ворониным.

"Подписали в бундесе, можно и отпраздновать! Спасибо "Динамо"!", – написал Воронин под фотографией с Кокориным в социальной сети Instagram.

Наставник "Динамо" Андрей Кобелев ранее сказал, что Кокорин должен в четверг присоединиться к команде, проводящей свой первый зимний сбор в Португалии.