Павленко отказался приехать на просмотр в «Окжетпес»

Футбольный агент Рустам Раджабов рассказал, что полузащитник "Шинника" Александр Павленко отказался приезжать на просмотр в казахстанский "Окжетпес".

"Не думаю, что на данный момент возможен приезд в "Окжетпес" российских футболистов, так как наш бюджет ограничен. Был вариант подписать контракт с Александром Павленко на взаимовыгодных финансовых условиях.

Главный тренер хотел посмотреть, как он впишется в его тактические схемы, но Саша отказался приехать на просмотр, и в итоге такой вариант отпал. Что касается Сычева, то этот футболист тренерским штабом уже не рассматривается", — сказал Раджабов.

В нынешнем сезоне 30-летний Павленко провел за "Шинник" 14 матчей и забил 2 гола.