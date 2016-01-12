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    Павленко отказался приехать на просмотр в «Окжетпес»

    Футбольный агент Рустам Раджабов рассказал, что полузащитник "Шинника" Александр Павленко отказался приезжать на просмотр в казахстанский "Окжетпес".

    "Не думаю, что на данный момент возможен приезд в "Окжетпес" российских футболистов, так как наш бюджет ограничен. Был вариант подписать контракт с Александром Павленко на взаимовыгодных финансовых условиях.

    Главный тренер хотел посмотреть, как он впишется в его тактические схемы, но Саша отказался приехать на просмотр, и в итоге такой вариант отпал. Что касается Сычева, то этот футболист тренерским штабом уже не рассматривается", — сказал Раджабов.

    В нынешнем сезоне 30-летний Павленко провел за "Шинник" 14 матчей и забил 2 гола.

    Источник: Euro-football.ru

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    12.01.2016 18:05
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