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    «Мордовия» пока не определилась с будущим Ломича

    Главный тренер саранской "Мордовии" Андрей Гордеев рассказал, что клуб в ближайшее время примет окончательное решение по будущему футболиста Марко Ломича.

    "Знаете, сейчас мы приедем в Саранск и примем окончательное решение. Где-то послезавтра. Варианты о трудоустройстве, безусловно, какие-то будут предложены игроку, если мы примем такое решение. Если примем решение, что он останется, значит, будет с нами тренироваться", - заявил Гордеев.

    Напомним, что 32-летний Ломич летом 2015 года был переведен в молодежную команду и не провел ни одного матча в нынешнем сезоне. Контракт Ломича с клубом истекает следующим летом.

    Источник: Р-Спорт

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    12.01.2016 14:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 12 января 2016, 14:46

      Блин, посадили на свою шею дармоеда.

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