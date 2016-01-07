Мяч Халка в матче с «Лионом» претендует на звание лучшего гола группового этапа ЛЧ

Гол нападающего "Зенита" Халка, забитый "Лиону" 20 октября в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, претендует на звание лучшего на этой стадии турнира.

Голосование за лучший гол группового раунда проходит на официальном сайте УЕФА. Помимо мяча Халка, в голосовании участвуют гол Флоренци ("Рома") в ворота "Барселоны", мяч Виллиана ("Челси") киевскому "Динамо", гол Месси ("Барселона") "Роме", мяч Суареса ("Барселона") "Байеру", а также результативный удар Корне ("Лион") в матче с "Валенсией".