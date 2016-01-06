Гвардиола хочет работать с Месси в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Баварии» Хосеп Гвардиола, который летом, вероятно, возглавит «Манчестер Сити», хочет видеть в своей новой команде нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

Daily Express сообщает, что приобретение Месси является одним из условий, которые Гвардиола поставил перед руководством английского клуба. По информации источника, специалист считает Месси тем игроком, который сможет вывести «Манчестер Сити» на более высокий уровень.

Напомним, недавно испанец заявил, что покидает «Баварию», потому что хочет работать в АПЛ.