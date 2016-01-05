Ловчев: «Спартаку» нужен игрок сильнее Зе Луиша, а Мельгарехо – не сильнее»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев считает, что возможная покупка у "Кубани" нападающего Лоренцо Мельгарехо для "Спартака" может стать неоправданной.

"Много говорят о переходе Мельгарехо из «Кубани». Мне понятно, зачем это нужно «Кубани» и зачем это нужно самому игроку, непонятно только, зачем этот футболист «Спартаку». О том, что «Спартак» хочет его взять, говорили еще в декабре, сейчас, вероятно, идет торг. На мой взгляд, нужен игрок сильнее Зе Луиша, а Мельгарехо – не сильнее. У него, насколько понимаю, через полтора года заканчивается контракт, игрок хочет перейти на новый уровень, для «Кубани», умеющей находить игроков и в некоторых случаях их выгодно продавать, важно заработать денег.

Что мы знаем о парагвайце? Проводит не первый сезон в «Кубани», но только в этом году вышел на первые роли в команде. Сравните – «Спартак» теряет Дзюбу, а там были разные причины, в том числе и финансовые, а теперь должен дать контракт Мельгарехо и заплатить за его трансфер? Нормальный ли это «обмен»? Не хочу сказать, что парагваец – игрок плохой, нет, он нормальный футболист, у которого вот прямо сейчас поперло, но это не тот фактор, который должен подвигнуть «Спартак» к немедленной его покупке. Плюс он сейчас на пике, и это еще один повод, чтобы не брать его.

«Спартак» умеет как ошибаться в игроках, но умеет их и находить. Взяли когда-то Видича, Веллитона, Промеса. Мельгарехо затем будет как тяжело продать, а главное – лично для меня – польза от него сомнительна. Этот парень – не только не звезда, он не сильнее Зе Луиша. Мельгарехо – обычный, средний по европейским меркам, игрок. То, что он забил под 10 голов – это не правило, что он и дальше будет молотить голы, это, судя по его карьере, скорее исключение из правил. Это не Веллитон, который пару сезонов забивал под 20 голов", – отметил Ловчев.