Деку: «Каким образом вообще можно «слить» тренера?»

Экс-хавбек "Челси" Деку выразил недоумение произошедшим с бывшим наставником "аристократов" Жозе Моуринью, уволенным не так давно со своей должности за неудовлетворительные результаты команды.

"Не могу поверить в произошедшее. Теперь у Моуринью есть время для осознания ситуации. И я уверен, что он это сделает. Он – один из лучших в мире, ничего не поменялось. Футбол развивается сумасшедшими темпами. Четыре месяца назад ты был лучшим тренером с лучшей командой, а теперь – ставишь антирекорды.

Мне не верится, что игроки как-то повлияли на судьбу Моуринью. Никогда не принимал в подобном участия. Да и вообще, в моей голове не укладывается, как можно подобное организовать. Это кажется невозможным, принимая во внимание уровень профессионализма футболистов и тренера", – сказал Деку.