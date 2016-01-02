«Уотфорд» – «Манчестер Сити». Смотреть онлайн

"Манчестер Сити" продолжает борьбу за чемпионство, расположившись на расстоянии трех очков от первого места. Ликвидировать отставание от соперников "горожанам" может помочь победа в матче против "Уотфорда". Однако "шершни" в этом сезоне стали настоящей головной болью для многих лидеров АПЛ.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.