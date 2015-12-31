Александр Кержаков: «Все понимают, какие задачи у сборной России на Евро-2016»

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков, перешедший на правах аренды в швейцарский «Цюрих», поделился мнением о жеребьевке группового этапа Евро-2016. Напомним, сборная России попала в группу B.

–​ Чемпионат Европы во Франции, безусловно, станет одним из самых ярких спортивных событий года. Что скажете о группе, где сборной России предстоит встретиться с Англией, Уэльсом и Словакией?

– Практически у всех сборных одинаковые шансы выйти из группы. Все команды примерно равны, разве что можно выделить сборную Англии, которая здорово прошла отборочный цикл, обыграв все команды. По составу это очень быстрая, хорошая команда. Пожалуй, в нашей группе можно выделить Англию. У всех остальных команд одинаковые шансы выйти из группы.

– На ваш взгляд, сборной России по силам выйти в плей-офф Евро? Задача у команды именно такая?

– Не будем говорить о задачах. Я думаю, все понимают, какие у сборной задачи. И все будут жить этой целью.