Бышовец: «Краснодар» – команда года в России»

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец назвал «Краснодар» лучшей командой 2015 года в России.

–​ Команда года в России?

– Вообще таковой должна считаться та, которая лидирует в чемпионате страны, но уж больно плохо армейцы провели завершающую часть года. Ни результат, ни качество игры не радовали, причем это относится и к чемпионату, и к Лиге чемпионов. Поэтому я все-таки отдам предпочтение «Краснодару», даже несмотря на то, что «Зенит» впечатляюще выступил в Европе. В своей оценке исхожу из качеств, которые команды показывали на протяжении года.