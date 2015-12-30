«Уфа» на первый зимний сбор планирует взять с собой Валенсию

Колумбийский форвард Хосе Адольфо Валенсия может продолжить свою карьеру в «Уфе». 24-летний нападающий, выступавший за такие клубы как аргентинские «Росарио Сентраль», «Индепендьенте», «Олимпия», американский «Портленд» и колумбийские «Санта Фе» и «Хувентуд», с осени 2015 года находится в статусе свободного агента. Сообщается, что «Уфа» проявляет активный интерес к футболисту и пригласила его на свой первый зимний сбор, который пройдет на Кипре.

«Пока не могу сказать, появится ли Валенсия у нас. Мы попросили его приехать к нам на первый сбор, дальше все зависит от него. Нам интересен этот футболист, видим в нем потенциал», – проинформировал генеральный директор клуба Шамиль Газизов.

«Уфа» отправится на свой первый зимний сбор 6 января.