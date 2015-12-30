Смородская поздравила «Локомотив» с наступающим Новым годом и Рождеством

Президент московского «Локомотива» Ольга Смородская в обращении на официальном сайте клуба поздравила железнодорожников с наступающим Новым годом и Рождеством.

«Уважаемые железнодорожники! Дорогие друзья!

От лица руководства футбольного клуба «Локомотив» и от себя лично поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!

В минувшем году было много хорошего, нам будет что вспомнить. Исполнились наши заветные желания – «Локомотив» завоевал Кубок России, одерживал красивые победы над извечными соперниками. Мы показали себя в Европе. Команда завершила групповой этап Лиги Европы на первом месте, и все мы надеемся на успешное продолжение в плей-офф.

Хочу пожелать вам в 2016 году еще больше радости и ярких эмоций, которые приходят с победами любимой команды. Пусть в вашей жизни будут улыбки родных и близких. Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, удачи во всех начинаниях!

Вперед, «Локомотив»!», – говорится в обращении.