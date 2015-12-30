«Манчестер Сити» предлагает 40 миллинов за Иско

«Манчестер Сити» планирует усилиться полузащитником «Реала» Иско. Англичане уже несколько сезонов следят за футболистом и просят «королевский клуб» определиться в своей позиции.

Сообщается, что генеральный директор «горожан» Ферран Сориано ездил в Мадрид, где провел переговоры с руководством «Реала». «Манчестер Сити» может предложить за игрока сборной Испании 40 миллионов евро, но у англичан есть серьезный конкурент в лице «ПСЖ».

Иско хочет покинуть Мадрид, но футболиста удерживает в команде возможное увольнение главного тренера Рафаэля Бенитеса.