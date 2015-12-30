Энрике: «Если в команду приходят новые футболисты, то, вероятно, ее кто-то покинет»

Наставник «Барселоны» Луис Энрике рассказал о том, каким образом может измениться состав команды в ближайший трансферный период, отметив, что с некоторыми игроками каталонскому клубу, возможно, придется расстаться

«Приход новых футболистов повышает вероятность того, что кто-то команду покинет. Это естественный процесс, всегда нужно стремится к улучшению команды. Если говорить о новичках, то про Дениса Суареса могу сказать, что он получал недостаточно игровой практики в «Севилье», а вот в «Вильярреале» он выглядел достаточно хорошо. Он является очень интересным футболистом.

Арда Туран и Видаль проявляют огромное желание на тренировках. Они уже влились в ряды «Барселоны». Уверен, что все трое станут усилением для нашей команды», – сказал Энрике.

Напомним, Арда Туран, Алейш Видаль и Денис Суарес, которые перешли в стан сине-гранатовых прошедшим летом, не имели права выходить на поле в составе «Барселоны» в официальных поединках из-за дисквалификации клуба, которая продлится до завершения 2015-го года.