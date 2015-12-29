Коке: «Надеюсь, опять пробьемся в финал ЛЧ и выиграем его»

Хавбек "Атлетико" Коке рассказал, какие цели стоят перед командой в Лиге чемпионов. При этом игрок заявил, что мадридцы имеют возможность одержать победу в турнире.

"В 2015-м году команда серьезно изменилась, пришло большое количество новых игроков. Прошла адаптацию молодежь, и мы прибавили атакующей игре. По моему мнению, в следующем году мы покажем еще более хороший результат. По крайней мере, рассчитываю на это.

Наша мечта – Лига чемпионов, однако нужно смотреть на вещи реально. Понимаем, что будет нелегко. Надеюсь, что опять дойдем до финала, а может и одержим в нем победу. Почему нет?

Задача, стоящая перед клубом – выступление в Лиге чемпионом ежегодно и выход из группы", – сказал Коке.

Напомним, что на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов "Атлетико" встретится с ПСВ.