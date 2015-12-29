Слуцкий: «Болельщики, будьте к нам благосклонны, если что-то не будет получаться»

Наставник ЦСКА Леонид Слуцкий в новогоднем обращении к болельщикам команды пообещал доставить им как можно больше позитивных моментов в наступающем году.

«Дорогие и любимые болельщики ЦСКА! Разрешите от лица всего тренерского штаба поздравить вас с наступающим Новым годом, пожелать больших личностных свершений. Ну а мы, как правило, отвечаем за эстетическую составляющую, за ваше настроение. Поэтому будем стараться максимально радовать вас в новом году. Будьте к нам благосклонны, если что-то не будет получаться. Но уверен, что вместе мы сможем добиться поставленных целей», – сказал Слуцкий.