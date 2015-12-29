Энрике подтверждает интерес «Барселоны» к Денису Суаресу

Главный тренер «Барселоны« Луис Энрике заявил, что клуб может подписать полузащитника «Вильярреала« Дениса Суареса.

«Денис Суарес является хорошим футболистом. Он показывает отличную игру в этом сезоне, поэтому является одним из вариантом для усиления нашей команды. Нам нужно всегда думать об улучшении команды», – сказал Энрике.

Напомним, что 21-летний Суарес является воспитанником «Барселоны», но не провел за нее ни одного матча. В этом сезоне Суарес провел 19 матчей, забил 3 гола и отдал 7 голевых передач.