Умер бывший вратарь «Ньюкасла»

Сегодня стало известно о кончине известного чешского вратаря Павела Срничека.

47-летний Срничек 20 декабря вышел на пробежку и потерял сознание. После этого вратаря госпитализировали с остановкой сердца в критическом состоянии. К сожалению, Срничека спасти не удалось.

За свою карьеру Срничек выступал за «Баник», «Ньюкасл«, «Шеффилд Уэнсдей«, «Портсмут«, «Вест Хэм«, «Брешию», «Козенцу» и «Бейра-Мар». Сыграл 49 матчей за сборную Чехии и стал в ее составе серебряным призером Евро-1996.