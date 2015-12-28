Ради Витселя «Милан» готов попрощаться с Хондой и Лопесом

«Милан» по-прежнему заинтересован в услугах бельгийского полузащитника «Зенита» Акселя Витселя. Возможную сделку журналисты Corriere dello Sport оценивают в 35 миллионов евро.

Для того, чтобы купить бельгийца, руководству «Милана» придется расстаться с рядом исполнителей. Так, главными претендентами «на выход» в клубе считают бывшего игрока ЦСКА Кейсуке Хонду и вратаря Диего Лопеса. В игроке сборной Японии заинтересован французский «Марсель», а испанского голкипера планирует приобрести английский «Ливерпуль».

В текущем сезоне Витсель сыграл за «Зенит» в 18 матчах чемпионата России, в которых забил один гол и отдал результативную передачу.