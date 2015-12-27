«Лестер» может лишиться Варди перед игрой с «Манчестер Сити»

Форвард "Лестера" Джейми Варди рискует пропустить поединок 19-го тура АПЛ против "Манчестер Сити" по причине повреждения, полученного в игре с "Ливерпулем" (0:1). Напомним, в матче с мерсисайдцами нападающий покинул поле на 69-й минуте.

«Я должен понаблюдать за Варди в течении нескольких ближайших дней. Посмотрим, улучшится ли его состояние. Он играл с лихорадкой. Мне не хотелось больше держать его на поле. Нужно было поберечь футболиста – отметил наставник «Лестера» Клаудио Раньери.

В данный момент Варди является лучшим снайпером английской Премьер-Лиги с 15-ю голами в активе.