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Лидер «Бенфики» может перейти в клуб АПЛ за 45 миллионов

27 декабря 2015, 09:31

Известный футбольный агент Паулу Барбоза рассказал о планах "Бенфики" в зимнее трансферное окно, а также отметил, что лидер лиссабонского клуба Николас Гайтан может быть продан клубу АПЛ.

– Из "Бенфики" в зимнее трансферное окно кто-нибудь уйдет?

– Едва ли. Руководство не намерено ослаблять команду накануне плей-офф Лиги чемпионов. Да и лидеры из "Бенфики" не рвутся. Вот летом наверняка кого-то продадут.

– Вы о главной звезде клуба – аргентинском полузащитнике Гайтане?

– В том числе. В феврале парню исполнится 28. Если "Бенфика" хочет на нем заработать, дальше удерживать нет смысла. Тем более, на Гайтана давно огромный спрос. Но и цена кусается. В контракте прописана сумма отступных – 45 миллионов евро!

– Где же окажется Гайтан?

– Скорее всего, в каком-нибудь английском клубе.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Португалия. Примейра Португалия Бенфика Гайтан Николас
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