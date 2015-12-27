Лидер «Бенфики» может перейти в клуб АПЛ за 45 миллионов

Известный футбольный агент Паулу Барбоза рассказал о планах "Бенфики" в зимнее трансферное окно, а также отметил, что лидер лиссабонского клуба Николас Гайтан может быть продан клубу АПЛ.

– Из "Бенфики" в зимнее трансферное окно кто-нибудь уйдет?

– Едва ли. Руководство не намерено ослаблять команду накануне плей-офф Лиги чемпионов. Да и лидеры из "Бенфики" не рвутся. Вот летом наверняка кого-то продадут.

– Вы о главной звезде клуба – аргентинском полузащитнике Гайтане?

– В том числе. В феврале парню исполнится 28. Если "Бенфика" хочет на нем заработать, дальше удерживать нет смысла. Тем более, на Гайтана давно огромный спрос. Но и цена кусается. В контракте прописана сумма отступных – 45 миллионов евро!

– Где же окажется Гайтан?

– Скорее всего, в каком-нибудь английском клубе.