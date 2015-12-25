«Америка» составит конкуренцию «Зениту» в борьбе за Фалькао

Нападающий "Челси" Радамель Фалькао может сменить Европу на Мексику – к его персоне проявляет интерес клуб "Америка". Стоит отметить, что права на него принадлежат "Монако", а играет он в «Челси» на правах аренды. В составе лондонского клуба на его счету в этом сезоне 11 матчей, в которых он отличился лишь раз.

Известно, что в той или иной степени в услугах Фалькао заинтересованы "Валенсия", "Бурсаспор", "Фенербахче", "Вильярреал", а также "Зенит". По данным Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет 35 миллионов евро.