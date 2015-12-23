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    • Константин Дзюба назначен исполнительным директором «Ростова»

    Константин Дзюба назначен исполнительным директором «Ростова»

    Исполнительным директором «Ростова» был назначен Константин Дзюба.

    «Летом этого года мне позвонил Курбан Бердыев и предложил приехать в донскую столицу, пообщаться с руководством клуба. Перед началом нового сезона клуб ставил задачи по дальнейшему развитию, планировалось вывести клуб на новый качественный уровень функционирования, соответствующий современным тенденциям. До недавнего времени я работал на договоре подряда, проводил текущий анализ положения дел в клубе. Проделав достаточно большой объем работы, я предложил руководству определенные инициативы. Видимо, мои предложения нашли поддержку и меня назначили на пост исполнительного директора «Ростова», - говорится на официальном сайте.

    Источник: ФК «Ростов»

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    23.12.2015 16:22
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    Комментарии (3)
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    Drunkeschon
    1450883850
    Совпадение? Не думаю.
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    OOOVVV.
    1450889869
    Артёму пора,а не Константину быть в Ростове хоть кем нибудь(там его помнят).
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    ologreds
    1694996539
    numo452853
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