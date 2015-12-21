Бекхэм: «Если через пару лет Ибрагимович еще будет играть, то я куплю его»

Владелец клуба из Майами Дэвид Бекхэм заявил, что попробует приобрести нападающего «ПСЖ» Златана Ирагимовича, если тот еще будет играть, когда клуб англичанина получит возможность выступать в МЛС

«Златан импонирует мне и как футболист, и как человек. Я не видел, чтобы хоть кто-нибудь относился к тренировкам и матчам столь же серьезно, как он. Когда я переходил в «ПСЖ», то знал, что он очень талантлив, но не подозревал, насколько он трудолюбив. Он – прирожденный победитель, я – его фанат. Мы получили разрешение на возведение стадиона, и строительство должно занять два-три года. Если Златан тогда еще будет играть, то я обязательно куплю его», – говорит Бекхэм.