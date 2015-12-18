Кержаков подтверждает свой переход в «Цюрих»

Нападающий "Зенита" Александр Кержаков рассказал о своем предстоящем переходе в "Цюрих".

"А вот и новость! С первого января я на правах аренды буду выступать за "Цюрих"! У меня были предложения из разных стран, но я выбрал то, где меня поразили искренность и тепло, с какими меня хотели видеть в этом клубе президент и главный тренер. Последний же уверил меня, что, несмотря на не самый высокий уровень лиги, именно здесь я смогу быстрее вернуть игровую готовность, уверенность, сделать все, чтобы помочь своему новому клубу, а сам, сыграв, снова иметь шанс вернуться в число кандидатов в сборную России!

Переходя в "Цюрих", я не расстаюсь с аббревиатурой FCZ и сине-бело-голубыми цветами (видимо, это судьба). И, если кто не знает, то на фото мой будущий главный тренер Сами Хююпя, который все-таки догнал меня через шесть лет, но, правда, уже в Цюрихе", - заявил Кержаков.

Напомним, что 32-летний Кержаков будет выступать за "Цюрих" на правах аренды до лета 2016 года.