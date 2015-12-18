Кержаков перейдет в «Цюрих»

Нападающий "Зенита" Александр Кержаков перейдет в швейцарский "Цюрих".

Кержаков станет игроком "Цюриха" на правах аренды, срок которой будет действовать до лета 2016 года. Стоит отметить, что именно летом завершается контракт Кержакова с "Зенитом".

Напомним, что Кержаков в этом сезоне не провел ни одного матча за "Зенит" из-за конфликта с главным тренером команды Андре Виллаш-Боашем. Португальский наставник даже запретил Кержакову появляться на базе клуба и форварду пришлось поддерживать форму в Москве в медицинском центре "Локомотива".