«Зениту» интересны Черышев, Нойштедтер, Семенов и Оздоев

Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш после заключительного матча 2015 года в Генте выразил уверенность в том, что команда к играм плей-офф Лиги чемпионов непременно усилится.

Сообщается, что полузащитник «Реала» Денис Черышев хоть и планирует продолжить свою карьеру за границей, но охотно идет на контакт с представителями «Зенита», так что появление 24-летнего футболиста в Санкт-Петербурге исключать отнюдь нельзя.

Вызывает интерес у «Зенита» защитник «Терека» Андрей Семенов и хавбек «Шальке» Роман Нойштедтер, у которого в июне будущего года заканчивается контракт с клубом.

Нет ясности с будущим 32-летнего хавбека Мигеля Данни, который, возможно, переберется в Эмираты. Его потенциальный сменщик — 26-летний Александр Ерохин из «Урала» — травмировался, и вопрос о его приобретении останется открытым до лета. А вот 23-летний Магомед Оздоев из «Рубина» может оказаться в «Зените» и нынешней зимой.