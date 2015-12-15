Дмитрий Черышев: «Денис не думает о продолжении карьеры в России»

Отец полузащитника «Реала» Дениса Черышева Дмитрий Черышев ответил на вопросы о будущем футболиста.
– Зимой Денис вновь окажется в "Вильярреале"?
– Не знаю. Пока информации у меня нет.
– Сам Денис склоняется к уходу?
– А как вы думаете? Хочет ли он оставаться в "Реале", если он там не играет?
– Приоритет – остаться в Испании?
– Если честно, даже не знаю пока, что ему порекомендовать. Многое будет зависеть от клуба. Что решит "Реал" – продаст или отдаст в аренду? Пока не известно.
– Никита Симонян вот посоветовал вашему сыну перейти в российский клуб, в частности в "Спартак".
– Я бы не хотел комментировать эти слова.
– Значит, российский вариант отпадает?
– В данный момент о России не думаем, – сказал Дмитрий Черышев.
Источник: «Спорт-Экспресс»