Чемпионшип. «Халл» одержал волевую победу над «Редингом»

В матче 21-го тура Чемпионшипа «Халл» обыграл «Рединг» – 2:1. На гол Блэкмана «Халл» ответил точными ударами Эрнандеса и Ливермора.
Ранее в рамках этого тура «Брайтон» и «КПР» поделили очки, «Дерби» разгромил «Бристоль Сити», «Кардифф» был сильнее «Брентфорда», «Миддлсбро» взял верх над «Бернли», «Милтон» одержал победу над «Шеффилд Уэнсдэй», «Престон» и «Бирмингем» сыграли вничью, «Фулхэм» уступил «Ипсвичу», «Хаддерсфилд» обыграл «Ротерхэм», «Чарльтон» и «Болтон» разошлись миром, «Блэкберн» и «Ноттингем» не сумели поразить ворота друг друга.
Чемпионат Англии. Чемпионшип. 21-й тур
Голы: 0:1 – Блэкман, 23; 1:1 – Эрнандес, 62; 2:1 – Ливермор, 90.
Дерби – Бристоль Сити – 4:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Инс, 42; 2:0 – Инс, 63; 3:0 – Инс, 71; 4:0 – Расселл, 76.
Кардифф – Брентфорд – 3:2 (2:0)
Голы: 1:0 – Уотт, 20; 2:0 – Джонс, 34; 2:1 – Бидуэлл, 69; 2:2 – Свифт, 86; 3:2 – Джонс, 90.
Голы: 0:1 – Стефенс, 53; 0:2 – Ла Парра, 56; 1:2 – Остин, 65; 2:2 – Остин, 88.
Миддлсбро – Бернли – 1:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Нсуе, 54.
Милтон – Шеффилд Уэнсдей– 2:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Бейкер, 25; 2:0 – Мейнерд, 50; 2:1 – Хупер, 77.
Престон – Бримингем – 1:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Рич, 19; 1:1 – Моррисон, 67.
Голы: 0:1 – Сирс, 1; 1:1 – МакКормак, 14; 1:2 – Питман, 57.
Хаддерсфилд – Ротерхэм – 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Карайол, 31; 2:0 – Миллер, 73.
Голы:1:0 – Лукман, 1; 2:0 – Лукман, 26; 2:1 – Хески, 32; 2:2 – Вела, 42.
Блэкберн – Ноттингем – 0:0 (0:0)