Орлов: «Шансы «Зенита» я оценю как 50 на 50»

Известный футбольный телекомментатор Геннадий Орлов оценил шансы "Зенита" и "Бенфики" в 1/8 финала Лиги чемпионов как равные.

«Ситуация очень интересная, повезло обеим командам, они уже играли друг с другом. К тому же у "Зенита" большая португалоговорящая колония – Данни, Нету, Халк плюс главный тренер Виллаш-Боаш. А для наставника "Бенфика" большой раздражитель, ведь он всю жизнь болеет за "Порту". К тому же дебют португальца в российском клубе в Лиге чемпионов пришелся именно на лиссабонцев, и тогда "Зенит" победил в гостях 2:0, выглядев очень убедительно.

У российской команды очень хорошие перспективы. Но шансы я оценю как 50 на 50.

Мне кажется, что "Зенит" небудет усиливать состав под плей-офф. Хотя возможно всякое. Есть один важный момент. Виллаш-Боаш уже сказал, что уходит в конце сезона, и новичков надо набирать под следующего тренера. У "Зенита" достаточно резервов, чтобы обыграть "Бенфику", главное - подготовиться к этому противостоянию», - считает Орлов.

Первый матч против "Бенфики" "Зенит" проведет 16 февраля в Лиссабоне. Ответная встреча пройдет 9 марта в Санкт-Петербурге.