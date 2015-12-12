«Ювентус» собирается расстаться с Касересом

Руководство "Ювентуса" не намерено продлевать контракт с защитником Мартином Касересом, который истекает летом будущего года.



В нынешнем сезоне футболист провел всего два матча в итальянской Серии А из-за постоянных травм. Руководство клуба это не устраивает. В то же время, туринцы намерены предложить новые соглашения Андреа Барцальи, а также Патрису Эвра. При этом сообщается, что Барцальи должен пойти на уменьшение зарплаты, которая в настоящий момент составляет 2,5 млн евро в год.