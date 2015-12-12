Арустамян: «В условном матче против «Арсенала» «Зенит» не будет аутсайдером»

Комментатор «Матч-ТВ» Нобель Арустамян рассказал о перспективах «Зенита» в плей-офф Лиги чемпионов.

«В плей-офф что для первой, что для второй команды из каждой группы может выпасть разный жребий. Со второго места может попасться «Вольфсбург», а с первого — "ПСВ", «Ювентус» или «ПСЖ». В условном матче против «Арсенала», например, «Зенит» не будет аутсайдером, по крайней мере, на бумаге. Понятно, что до февраля еще много воды утечет. «Ювентус» же разочаровал тем, что не вышел с первого места, но итальянцы хотели бы видеть в соперниках «Вольфсбург» или «Зенит». Они считают, что зимний перерыв в чемпионате России будет на руку «Юве». Но вот один из лидеров команды Поль Погба сказал, что он не хотел бы играть с «Зенитом», потому что, по его мнению, это будут сложные матчи. В противостоянии с «ПСЖ» «Зенит» будет аутсайдером. Парижский клуб давно хочет ворваться в элиту европейского футбола и целится на финал турнира. Опять же, скажу, что это все расклады для журналистов и общественности. Что будет с командами к февралю и началу марта, не знает никто", - сказал Арустамян.