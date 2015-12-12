Халк и Фернандес вошли в символическую сборную группового этапа ЛЧ

Нападающий «Зенита» Халк и защитник ЦСКА Марио Фернандес вошли в символическую сборную группового этапа Лиги чемпионов по версии авторитетного ресурса WhoScored. Отметим, что в этой команде не нашлось места ни одному игроку "Барселоны".

Вратарь – Чех («Арсенал»). Защитники – Фернандес (ЦСКА), Годин («Атлетико»), Силва («ПСЖ»), Аспиликуэта («Челси»). Полузащитники – Крыховяк («Севилья»), Алькантара («Бавария»), Виллиан («Челси»), Санчес («Арсенал»). Нападающие – Халк («Зенит»), Роналду («Реал»).