Кирилл Комбаров: «Мы шли к тому, чтобы не зарабатывать деньги, а просто играть в футбол»

Защитник "Спартака" Кирилл Комбаров рассказал, что они с братом Дмитрием не думали о деньгах, когда начинали карьеру футболистов.

"Когда мы с Димой были маленькие, еще не было таких зарплат, как сейчас, мы об этом даже не думали. Мы просто любили футбол и занимались любимым делом. Наверное, нам повезло, что мы попали в то время, когда в футболе есть хорошее финансирование. Мы шли к тому, чтобы не зарабатывать деньги, а просто играть в футбол, потому что мы его любим. Если у человека самоцель - заработать денег, не прикладывая к этому максимум усилий, то в один прекрасный момент все это оборвется, и человек просто закончит", - сказал Комбаров.