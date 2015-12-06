Опрос: Кого вы считаете молодым открытием этого года?

Скоро станет известен победитель ежегодной премии "Первая пятерка" – приз, который вручается лучшему молодому футболиста года.

«Бомбардир» проводит опрос, в котором хочет узнать мнение своих читателей по поводу того, кто для них стал главным молодым открытием этого года.