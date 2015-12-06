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Опрос: Кого вы считаете молодым открытием этого года?

6 декабря 2015, 12:56
3

Скоро станет известен победитель ежегодной премии "Первая пятерка" – приз, который вручается лучшему молодому футболиста года.

«Бомбардир» проводит опрос, в котором хочет узнать мнение своих читателей по поводу того, кто для них стал главным молодым открытием этого года.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Динамо Зенит Морозов Григорий Зобнин Роман Ташаев Александр Давыдов Денис Миранчук Алексей Селихов Александр Каретник Сергей Долгов Павел Тигиев Георгий Зуев Александр
Комментарии (3)
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ManUtd-Volgograd
1449398644
Миранчук еще в прошлом году показал свой талант, также как и Зобнин. А в этом году неплохо раскрылись Морозов и Ташаев, но чтоб им прогрессировать нужна поддержка опытных футболистов, а в Динамо пока противоположная ситуация
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sasch1989
1449398675
А почему Зинченко -нету??Кто эти опросы составляет?
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Недовольный
1449406317
Раскройте глаза.Почему лучшими всегда становятся игроки воспитанные в московских командах?Миранчук,Морозов,Таша
ев все московские клубы представляют.У них возможностей дохера для раскрытия своего таланта есть...и Зинченко тоже воспитывался в одной из лучших академий в то время на Украине,в академии донецкого Шахтера,и приехал в Уфу уже в качестве одного из перспективнейших игроков.А вот к примеру про Александра Селихова,парня с периферии никто так не орет,хотя парень по воле случая получил шанс и какую игру в свои то годы выдал в воротах Амкара.И по праву сейчас и вовсе стал основным голкипером.А его даже в молодежку не вызвали,поставили Митрюшкина который уже 100 лет перспективным считается а все банку греет в Спартаке.Пару раз выходил и ничего выдающегося не показал.Кароче логики вообще ноль..все внимание лишь москвичам.И я это говорю как москвич а не пермяк,но не заметить кто реально достоин внимания,а кого восхваляют из-за клуба в котором он играет очень легко
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