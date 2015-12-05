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    • Гершкович: «Необходим регламент, который ужесточит меру ответственности судей за ошибки»

    Гершкович: «Необходим регламент, который ужесточит меру ответственности судей за ошибки»

    Председатель «Объединения отечественных тренеров» Михаил Гершкович считает, что в РФПЛ необходим регламент, который ужесточит меру ответственности судей за ошибки.

    «Должна быть повышена мера ответственности. Понятно, что бывают ошибки у всех, но в этом вопросе чаще всего случаются ничем не оправданные ошибки. Поэтому мера ответственности за судейские ошибки должна быть повышена. В первый раз, например, отстранение на какой-то период, а во второй раз нужно перестать допускать ошибающихся арбитров к матчам, пусть работают другие судьи.

    Ошибаются арбитры, но у них нет боязни этого, а страдают от их просчетов болельщики, футболисты, тренеры, руководители. Судьи же особенно не страдают, и по этой причине, как мне кажется, нужно принять регламент, который ужесточит меру ответственности судей за ошибки», – заявил Гершкович.

    Источник: Rusfootball.info

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    05.12.2015 21:16
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    Комментарии (4)
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    Ortaped79
    1449340433
    судьи тоже человек,но "рубин"-"спартак" судье промеж ног дать не мешало
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    Popularov
    1503913378
    А я ведь перед стартом чемпионата сезона 2017/18 ПРЕДУПРЕЖДАЛ! Ждите НОВЫХ СУДЕЙСКИХ СКАНДАЛОВ в новом футбольном сезоне 2017/18! Будогосский и чиновники РФС вам их обеспечат по полной скандальной работе наших арбитров! Потому что безнаказанность арбитров порождает вседозволенность, а вседозволенность и безнаказанность порождают "ошибки", согласно цены вопроса. Игроки ЦСКА сигнализировали Вилкову, что мяч вышел за пределы поля, но арбитру НАПЛЕВАТЬ! Как можно было не увидеть, что мяч ушел за линию ворот? Это фатальная ошибка и арбитра Вилкова, и бокового - видели, но не свиснули. Они преследовали свои интересы, в ущерб команде ЦСКА и честному футболу! В этом плане, вообще есть большие претензии и вопросы к судейскому корпусу Будогосского. Ганчаренко можно понять, у нас все ошибаются, но страдают все, кроме арбитров. Арбитры совершенно не страдают, как судили БЕЗОБРАЗНО, так и судят СКАНДАЛЬНО в каждом туре. Очень редко, когда кого-то из арбитров СУРОВО наказывают, а в основном ОТМАЗЫВАЮТ и ПОКРЫВАЮТ! ПОКРЫВАЮТ и ОТМАЗЫВАЮТ из тура в тур! Будогосский! Сколько это ваше БЕЗОБРАЗИЕ может продолжаться!!! Нужно КАРДИНАЛЬНО повышать меру ответственностей арбитров. Ошибся – получил наказание, ещё раз ошибся и до свидания. Таких арбитров пожизненно НАДО лишать права работать в футболе! Так же просто нельзя судить, как судили Вилков, Безбородов, Еськов, Карасёв, Николаев, Федотов, Сухой, Турбин и другие В предыдущем туре пострадал "Ахмат". Что ни тур, то судейский СКАНДАЛ! Страдают тренеры, игроки, руководители, болельщики, а судьи НЕ НЕСУТ никакой ответственности. У них что??? Всё хорошо??? Безнаказанность арбитров порождает вседозволенность, а вседозволенность и безнаказанность порождают "ошибки", согласно цены вопроса. Что-то НЕЛАДНОЕ творится в судейской ШАРАЖКЕ Будогосского! Что ни тур, то скандал и один громче другого! Будогосский ПОЛНОСТЬЮ провалил свою работу и его меры не дали результата! Скандалы кочуют от сезона к сезону, от тура к туру, а Будогосский кормит нас своей идиотской ЛАБУДОЙ! Прошлый сезон стал самым СКАНДАЛЬНЫМ за всю историю советского и российского футбола! Изменил что-либо Будогосский своей ДЕМАГОГИЕЙ за время своей работы главой департамента??? Нет и ещё раз НЕТ! Надо принимать КАРДИНАЛЬНЫЕ меры и наводить порядок в судействе внедрением системы видео помощи арбитрам (VAR) на стадионах РФПЛ!!! Только внедрение системы видео помощи арбитрам (VAR) на стадионах РФПЛ сможет ПОБОРОТЬ судейскую коррупцию в нашем футболе! Видео повторов боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают арбитрам, чтобы обеспечить нужный результат! Единственный ВЫХОД - это СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ!!!
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