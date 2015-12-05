Гершкович: «Необходим регламент, который ужесточит меру ответственности судей за ошибки»

Председатель «Объединения отечественных тренеров» Михаил Гершкович считает, что в РФПЛ необходим регламент, который ужесточит меру ответственности судей за ошибки.

«Должна быть повышена мера ответственности. Понятно, что бывают ошибки у всех, но в этом вопросе чаще всего случаются ничем не оправданные ошибки. Поэтому мера ответственности за судейские ошибки должна быть повышена. В первый раз, например, отстранение на какой-то период, а во второй раз нужно перестать допускать ошибающихся арбитров к матчам, пусть работают другие судьи.

Ошибаются арбитры, но у них нет боязни этого, а страдают от их просчетов болельщики, футболисты, тренеры, руководители. Судьи же особенно не страдают, и по этой причине, как мне кажется, нужно принять регламент, который ужесточит меру ответственности судей за ошибки», – заявил Гершкович.