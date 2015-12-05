Кисляк: «Пирло и Жуниньо Пернамбукано – лучшие исполнители штрафных в истории футбола»

Полузащитник "Рубина" Сергей Кисляк поделился мнением, кто для него является лучшим исполнителем штрафных ударов за всю историю футбола.

– ​Кто лучший исполнитель штрафных в истории футбола?

– Пирло, Жуниньо Пернамбукано. Нравится, когда забивают, перебрасывая стенку. Всех сложно вспомнить.

– После гола «Уфе» со штрафного вам чаще стали доверять стандарты?

– Да, но надо еще отрабатывать на тренировках. За игру может быть один момент, когда надо подойти и хорошо исполнить. Так что надо тренироваться.