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    РФПЛ. «Амкар» нанес поражение ЦСКА

    В первом матче 18 тура российской Премьер-лиги пермский "Амкар" на своем поле уверенно переиграл лидера чемпионата московский ЦСКА. Мячами в составе хозяев отметились полузащитник Алихан Шаваев и нападающий Александр Салугин.

    Чемпионат России. Премьер-лиги. 18-й тур

    Амкар (Пермь) – ЦСКА (Москва) – 2:0 (1:0) Текстовый онлайн матча

    Гол: 1:0 – Шаваев, 36; 2:0 – Салугин, 79.

    Амкар: Селихов, Черенчиков, Занев, Зайцев, Бутко, Пеев (Узочакву, 72), Баланович, Гол, Огуде, Шаваев (Комолов, 63), Прудников (Салугин, 74).

    ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, Васин, Набабкин (Панченко, 66), Фернандес, Натхо (Тошич, 61), Цауня, Миланов, Дзагоев, Муса, Думбия.

    Предупреждения: Огуде, 49; Цауня, 67.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.12.2015 18:53
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    Комментарии (21)
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    Любер
    1449161438
    Рукожопому наши поздравления.
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    Believe26
    1449161634
    ЦСКА сбавил в конце года, а Зенит не может воспользоваться этим. Поэтому ЦСКА не о чем волноваться.
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    1d2i0m9o8n8
    1449161929
    Это Гинер Всё Продал!!! Отдали бл,ь всех в аренду,теперь играть некому!!!
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    KTO_ECJlu_HE_9
    1449163595
    Ставьте на гол акинфееву. Он решил перестать играть на ноль. При проигрыше или ничьей ЦСКА ставьте на поражение или ничью зенита. Команды плавают где то в небесах, а вы можете существенно поправить свое финансовое положение благодаря этому.
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    Arantir500
    1449165151
    Амкар Молодцы Поздравляю ... Теперь нужно побеждать Локомотиву и Ростову, а то хватит упускать такие возможности, догнать Коней....
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    CSKA №1
    1449165727
    Кризис!!!
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    Сармат Ростов
    1449168904
    Неожиданный результат! ЦСКА в крутое пике вошли, хотя после первого круга ничего не предвещало...
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    Core
    1449169114
    Да с игрой нашего топа, дай Бог весной 3 клуба в ЕК, нам увидеть.
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    sobaka120982
    1449209004
    Вот тебе и совмещение постов!!!! В ущерб клубу, посыпались.... Но есть ещё и факт игры без скамейки на все фронты,......
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    ologreds
    1694996669
    numo450780
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