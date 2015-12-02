Погребняк: «Пришлось встать на стол и перед всем рестораном спеть»

Нападающий «Динамо» Павел Погребняк вспомнил о памятных моментах, которые были у него во время пребывания в Англии.

«Проще вспомнить самый нервозный. Перед тем как я подписал контракт с «Редингом», мне сообщили, что необходимо спеть. Это традиция для всех новичков. Я не спал четыре дня — учил песню «Yesterday» the Beatles.

Почему именно эту песню? Не знаю даже. Может быть, потому что уже знал какие-то слова. Нервничал невероятно. Пришлось встать на стол и перед всем рестораном спеть. Не только перед командой, но и перед другими посетителями. Вообще песня грустная, но я сделал ее веселой. Смех был дикий. Я до сих пор первое место занимаю среди новичков. Там ведь главное не хорошо спеть, а зажечь.

Я десять раз сказал, что я не говорю по-английски и не умею петь. Откладывал на последний момент в надежде, что забудут. Не забыли. Это только в «Фулхэме» я пришел в разгар сезона, когда было не до песен», - рассказал Погребняк.

В текущем сезоне Погребняк провел в составе «Динамо» в Премьер-лиге 10 матчей, в которых забил один гол и получил три желтые карточки.