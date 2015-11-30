Бердыев может сменить Виллаш-Боаша в «Зените»

«Зенит» ведет поиски нового главного тренера. По окончании сезона, а возможно и в зимнее трансферное окно, команду покинет нынешний наставник – Андре Виллаш-Боаш. Одним из кандидатов на этот пост является Курбан Бердыев.

В данный момент Бердыев является главным тренером «Ростова», с которым у него контракт до конца 2015 года. В случае прихода Бердыева зимой в «Зенит», велика вероятность появления в команде защитника «Рубина» Эльмира Набиуллина, а также возвращения в Санкт-Петербург полузащитника «Динамо» Игоря Денисова.