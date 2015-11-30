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Бердыев может сменить Виллаш-Боаша в «Зените»

30 ноября 2015, 16:55
20

«Зенит» ведет поиски нового главного тренера. По окончании сезона, а возможно и в зимнее трансферное окно, команду покинет нынешний наставник – Андре Виллаш-Боаш. Одним из кандидатов на этот пост является Курбан Бердыев.

В данный момент Бердыев является главным тренером «Ростова», с которым у него контракт до конца 2015 года. В случае прихода Бердыева зимой в «Зенит», велика вероятность появления в команде защитника «Рубина» Эльмира Набиуллина, а также возвращения в Санкт-Петербург полузащитника «Динамо» Игоря Денисова.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Ростов (мол) Динамо Денисов Игорь Набиуллин Эльмир Бердыев Курбан Виллаш-Боаш Андре
Комментарии (20)
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Essence
1448892682
Зенит один из клубов,которому надо все и сразу.Бердыев отличный тренер,что он доказывал и делает это до сих пор,но времени и полномочий,которые он получал в Рубине и Ростове,ему никто не даст.
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порт
1448892762
Не Денисова, не Бердыева в "Зените" не будет. Утка, причём не свежая.
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андрей андреев
1448894333
Что бы вы сдохли,горите в аду сплетники чёртовы-отстаньте от Бекиевича твари
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Димон Алма-Ата
1448894781
Бердыев и Зенит разные, настолько, насколько это вообще возможно. Супер клуб, Супер тренер, но не друг для друга.
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KKH
1448896835
Бердыев очень хороший тренер, но он не подходит для Зенита. Если рассматривать среди наших тренеров то Семак, а если зарубежный можно было б на Якина посмотреть!
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taben
1448897490
Да эта блевотина про Бердыева уже всех утомила. Никуда он из Ростова до конца сезона не уйдет. А если он чудесами залетит в лигу чемпионов, то нафига Курбану вообще куда-то срываться, если он для ростовчан живое божество?!))))
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Лыков
1448897502
Как только у кого то лучше , сразу надо испортить , хотите банкротства Ростова давайте
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BAIv
1448900134
почему и нет что будет то и будет
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Kollljan
1448902579
Бердыев - это мрак. Невозможно Зенит заставить играть "автобус". Атакующей игры Бердыев не знает.
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LDms
1448915001
КББ - это уже состоявшийся специалист весьма высокого уровня. У него есть свой стиль и своё видение футбола. Он доказал, что может выстроить игру команды и добиться того, чтобы эта команда прыгнула выше своей головы. Но Зенит - это тоже состоявшийся клуб, со своим стилем и философией игры. И стили у них совсем разные. Футбол Зенита сейчас зрелищный и результативный, и кардинально менять что-то смысла нет. Нужно умело рулить тем, что уже построено, корректируя по мелочи. В общем, вряд ли Бердыев и Зенит друг другу подойдут
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