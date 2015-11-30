Жирков: «Желания уезжать куда-либо нет»

Полузащитник «Динамо» Юрий Жирков признался, что планирует продлить контракт с московским клубом.

«По семейным обстоятельствам вариант с «Зенитом» летом даже не обсуждался. У меня есть предложение от «Динамо» о продлении контракта. Зимой будет достаточно времени, чтобы сесть, все обсудить с семьей и принять решение. Скажу честно: желания уезжать куда-либо у меня нет», – заявил Жирков.

По данным transfermarkt трансферная стоимость 32-летнего футболиста составляет четыре миллиона евро.