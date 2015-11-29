Слуцкий: «Вижу выход в том, что зимой у Широкова и Денисова ситуация изменится»

Наставник ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий не сомневается, что хавбек «Спартака» Роман Широков, а также полузащитник «Динамо» Игорь Денисов будут иметь немало игрового времени во второй части сезона российской Премьер-лиги.

«Вижу выход в том, что зимой у Широкова и Денисова ситуация изменится, и они весной будут регулярно играть, в своих нынешних клубах или в других. Уверен, что так же думают и сами футболисты, и руководители клубов, в которых они сейчас находятся.

Уверен, что ситуация изменится. Говорить с руководителями клубов я не собираюсь. Это их внутреннее, никто не имеет право туда вмешиваться», – сказал Слуцкий.

Напомним, Широков и Денисов не выходили на поле в составах своих команд в матчах 16-го тура Премьер-лиги.