Точилин: «Чувствую, Погребняка должно «прорвать»

Бывший игрок «Динамо» Александр Точилин поделился ожиданиями от матча 17-го тура РФПЛ между бело-голубыми и «Локомотивом».

–​ Встреча «Динамо» и «Локомотива» –​ центральная в 17-м туре?

– Не знаю насчет центральной, но это дерби. Уверен, обе команды будут играть исключительно на победу, поскольку она им очень нужна. «Локомотиву» – чтобы продолжить погоню за ЦСКА, а «Динамо» – чтобы подняться повыше, ведь руководство, насколько я помню, ставило цель попасть в еврокубки.

– «Локомотив» –​ фаворит?

– На бумаге – да, но вообще в таких матчах фаворитов не бывает, поэтому оценил бы шансы как 50 на 50. К тому же «Динамо» лучше действует против команд, которые тоже пытаются играть в футбол.

–​ Матч «Динамо» – «Локомотив» закончится со счетом…

– 2:1 в пользу динамовцев. Мне бы хотелось, чтобы бело-голубые сыграли «на ноль», но у «Локо» приличная линия нападения. Чувствую, что должно «прорвать» Погребняка. Один он точно забьет.